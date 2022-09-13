Тренер Чимаева рассказал, в каком весе будет выступать Хамзат

Андреас Михаэль, тренер Хамзата Чимаева, рассказал, что это было его решение остановить сгонку веса из-за возникших проблем со здоровьем у чеченского бойца, но он по-прежнему ожидает, что Чимаев будет выступать как в среднем, так и в полусреднем весе.
«Хамзат большой парень, и ему нужно время, если он собирается драться в полусреднем весе. Конечно, он может сгонять вес. Но ему нужно для этого ещё немного времени. Мы собираемся двигаться как вверх, так и вниз. Мы будем выступать в среднем и полусреднем весе, получим рейтинг в обоих дивизионах, а затем возьмём оба пояса», — приводит слова Михаэля ESPN AR.
Напомним, поединок Хамзата Чимаева и Кевина Холланда проходил на турнире UFC 279 и завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но основной кард турнира претерпел изменения, так как чеченский боец не смог сделать вес.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза.
- 13 сентября 2022
-
11:57
-
11:53
-
10:42
-
10:17
-
10:04
-
09:52
-
09:42
-
09:22
-
04:49
-
04:06
-
03:17
-
01:54
-
00:59
-
00:29
- 12 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
-
22:29
-
22:07
-
21:55
-
21:35
-
21:10
-
20:53
-
19:48
-
19:39
-
19:22
-
18:43
-
18:27
-
18:07
-
17:22
-
16:49
-
15:09
-
13:46
-
13:19
-
13:10