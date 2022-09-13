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Тренер Чимаева рассказал, в каком весе будет выступать Хамзат

Тренер Чимаева рассказал, в каком весе будет выступать Хамзат
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Андреас Михаэль, тренер Хамзата Чимаева, рассказал, что это было его решение остановить сгонку веса из-за возникших проблем со здоровьем у чеченского бойца, но он по-прежнему ожидает, что Чимаев будет выступать как в среднем, так и в полусреднем весе.

«Хамзат большой парень, и ему нужно время, если он собирается драться в полусреднем весе. Конечно, он может сгонять вес. Но ему нужно для этого ещё немного времени. Мы собираемся двигаться как вверх, так и вниз. Мы будем выступать в среднем и полусреднем весе, получим рейтинг в обоих дивизионах, а затем возьмём оба пояса», — приводит слова Михаэля ESPN AR.

Напомним, поединок Хамзата Чимаева и Кевина Холланда проходил на турнире UFC 279 и завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но основной кард турнира претерпел изменения, так как чеченский боец не смог сделать вес.

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