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Тюлюлин рассказал, что послужило мотивацией нокаутировать Пикетта на UFC 279

Тюлюлин рассказал, что послужило мотивацией нокаутировать Пикетта на UFC 279
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Боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин рассказал, как воспринял решение рефери снять с него балл за попадание в пах американцу Джейми Пикетту во время поединка на турнире UFC 279. Бой завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.

«Я поговорил с рефери и понял его решение. Эта ситуация послужила для меня мотивацией быстрее закончить бой, потому что снятие балла могло сказаться на исходе поединка, если бы дело дошло до судейских подсчётов», — приводит слова Тюлюлина MMAJunkie.

Тюлюлин одержал свою первую победу в UFC. В своём дебютном бою в промоушене он проиграл Алиасхабу Хизриеву. Всего на счету Тюлюлина 10 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

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