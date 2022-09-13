Уайт рассказал, когда UFC проведёт турнир в Африке

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что организация в скором времени собирается провести первый турнир в Африке.

Напомним, что в промоушене выступает сразу несколько успешных бойцов из Африки. В их число входят Фрэнсис Нганну и Исраэль Адесанья.

«Да, у нас буквально на днях была встреча по этому поводу, мы сейчас серьёзно обсуждаем проведение турнира в Африке.



Мы начинаем присматриваться к аренам и городам для проведения события. Турнир в Африке состоится очень скоро», — приводит слова Уайта Sportskeeda.

Ранее Уайт прокомментировал вероятность организации боя между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: