Фергюсон опустился на 4 позиции в рейтинге в UFC, Пётр Ян поднялся на одну строчку в P4P
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, американский боец Тони Фергюсон опустился сразу на четыре строчки в рейтинге лёгкого дивизиона и теперь занимает 15-ю строчку.
Благодаря этому Дамир Исмагулов с Конором Макгрегором поднялись на одну позицию выше.
Россиянин Пётр Ян также поднялся на одну строчку выше в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Теперь российский боец располагается на 13-м месте.
Пропустивший прошедший турнир UFC 279 из-за проблем с визой Шамиль Абдурахимов опустился на одно место, а Никита Крылов, напротив, поднялся на одну строчку.
Также стоит отметить, что Азамат Мурзаканов впервые ворвался в топ-15 полутяжёлого веса.
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