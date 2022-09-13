Фергюсон опустился на 4 позиции в рейтинге в UFC, Пётр Ян поднялся на одну строчку в P4P

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, американский боец Тони Фергюсон опустился сразу на четыре строчки в рейтинге лёгкого дивизиона и теперь занимает 15-ю строчку.

Благодаря этому Дамир Исмагулов с Конором Макгрегором поднялись на одну позицию выше.

Россиянин Пётр Ян также поднялся на одну строчку выше в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Теперь российский боец располагается на 13-м месте.

Пропустивший прошедший турнир UFC 279 из-за проблем с визой Шамиль Абдурахимов опустился на одно место, а Никита Крылов, напротив, поднялся на одну строчку.

Также стоит отметить, что Азамат Мурзаканов впервые ворвался в топ-15 полутяжёлого веса.