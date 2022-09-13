«Дана, дай мне эту чеченскую обжору». Коста попросил бой с Чимаевым
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста попросил президента организации Дану Уайта дать ему бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
Напомним, ранее бойцы устроили перепалку в UFC Perfomance Institute, где, по мнению Косты, Чимаев побоялся подойти к нему, несмотря на наличие рядом товарищей.
«Дана, дай мне эту чеченскую обжору», — написал Коста в социальных сетях.
Ранее Коста разместил новый пост в своих социальных сетях, намекнув на трусость, которую проявил швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев во время их перепалки на тренировке в UFC Perfomance Institute.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:
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