«Дана, дай мне эту чеченскую обжору». Коста попросил бой с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста попросил президента организации Дану Уайта дать ему бой со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Напомним, ранее бойцы устроили перепалку в UFC Perfomance Institute, где, по мнению Косты, Чимаев побоялся подойти к нему, несмотря на наличие рядом товарищей.

«Дана, дай мне эту чеченскую обжору», — написал Коста в социальных сетях.

Ранее Коста разместил новый пост в своих социальных сетях, намекнув на трусость, которую проявил швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев во время их перепалки на тренировке в UFC Perfomance Institute.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой: