Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа согласовали дату боя

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа согласовали дату боя
Комментарии

Британские боксёры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа согласовали дату боя, сообщает Daily Mail. По информации источника, поединок состоится 3 декабря 2022 года.

А король-то ненастоящий. Усик испугался Фьюри и подставил Джошуа? А король-то ненастоящий. Усик испугался Фьюри и подставил Джошуа?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022