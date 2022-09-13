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В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту отравления каратистов

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту отравления каратистов
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Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело в связи с отравлением каратистов на соревнованиях в подмосковном Дмитрове.

«По предварительным данным следствия, 13 сентября 2022 года участники соревнований в городском округе Дмитров обратились за медицинской помощью в больницу с признаками пищевого отравления. Всем спортсменам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего обратившиеся были отпущены без проведения госпитализации. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью не имеется.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших отравление спортсменов. Следователи проводят осмотры всех помещений, отобраны пробы воды и пищи. Осуществляются допросы и истребована необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сказано в телеграм-канале ведомства.

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