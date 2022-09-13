Тренер Чимаева рассказал о состоянии бойца накануне взвешивания
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Андреас Майкл, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал о том, как чувствовал себя боец в результате весогонки.
«У него были мышечные спазмы, он трясся, его тошнило. Когда он встал, он потерял сознание. Я беспокоился о нём», — приводит слова Майкла MMA Fighting.
Напомним, Чимаев встречался с Кевином Холландом на турнире UFC 279. Бой завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но основной кард турнира претерпел изменения, так как чеченский боец не смог сделать вес.
Отметим, что перед турниром Чимаев, Холланд и Диаз устроили массовую стычку.
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