Тренер Чимаева рассказал о состоянии бойца накануне взвешивания

Андреас Майкл, тренер шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, рассказал о том, как чувствовал себя боец в результате весогонки.

«У него были мышечные спазмы, он трясся, его тошнило. Когда он встал, он потерял сознание. Я беспокоился о нём», — приводит слова Майкла MMA Fighting.

Напомним, Чимаев встречался с Кевином Холландом на турнире UFC 279. Бой завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но основной кард турнира претерпел изменения, так как чеченский боец не смог сделать вес.

Отметим, что перед турниром Чимаев, Холланд и Диаз устроили массовую стычку.