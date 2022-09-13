«Готовьтесь увидеть войну. Не будет 12 раундов». Хирн — о поединке Головкин — Канело

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от поединка казахстанского боксёра Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

«Всё, что я вижу в Геннадии Головкине, выглядит как одержимость. Он абсолютный зверь и приложит все усилия, чтобы победить Канело на следующей неделе. Саулю лучше быть готовым. Я знаю, как он тяжело готовился к этому бою, переживая поражение от Бивола. Он очень хочет выиграть этот бой и нокаутировать GGG.

Готовьтесь увидеть между ними тотальную войну. Накал будет чувствоваться всю неделю перед боем. Эти двое не сделают ни шагу назад, как только прозвенит гонг к началу поединка. Этот бой не будет длиться 12 раундов. Ни за что. Ни при каких обстоятельствах. Это будет лучший поединок из трёх. Забудьте о Биволе. Забудьте о Хильберто Рамиресе. Всё внимание на Лас-Вегас на следующей неделе», — приводит слова Хирна BoxingScene.

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