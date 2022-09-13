Геннадий Головкин назвал самого избегаемого средневеса в мире

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин (42-1-1, 37 KO) признался, что доволен своими достижениями за время выступления в дивизионе.

«Я счастлив быть чемпионом мира в среднем весе на протяжении столь долгого времени. Я всегда являлся фанатом этого дивизиона и продолжал дело великих чемпионов. И у меня имеется ряд достижений, которыми я по-настоящему горжусь.

Я вхожу в Книгу рекордов Гиннесса из-за крупнейшего процента нокаутов в среднем весе, у меня рекордное число защит чемпионского титула, и я являюсь самым избегаемым боксёром дивизиона. И это заставляет меня испытывать гордость», – сказал Головкин в интервью YouTube-каналу Yahoo! Sports.