Геннадий Головкин назвал самого избегаемого средневеса в мире
Поделиться
Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин (42-1-1, 37 KO) признался, что доволен своими достижениями за время выступления в дивизионе.
«Я счастлив быть чемпионом мира в среднем весе на протяжении столь долгого времени. Я всегда являлся фанатом этого дивизиона и продолжал дело великих чемпионов. И у меня имеется ряд достижений, которыми я по-настоящему горжусь.
Я вхожу в Книгу рекордов Гиннесса из-за крупнейшего процента нокаутов в среднем весе, у меня рекордное число защит чемпионского титула, и я являюсь самым избегаемым боксёром дивизиона. И это заставляет меня испытывать гордость», – сказал Головкин в интервью YouTube-каналу Yahoo! Sports.
Комментарии
- 13 сентября 2022
-
19:47
-
19:34
-
18:59
-
18:40
-
18:05
-
17:25
-
16:45
-
16:29
-
16:26
-
16:12
-
15:23
-
15:03
-
14:34
-
14:16
-
13:56
-
13:55
-
13:41
-
13:37
-
11:57
-
11:53
-
10:42
-
10:17
-
10:04
-
09:52
-
09:42
-
09:22
-
04:49
-
04:06
-
03:17
-
01:54
-
00:59
-
00:29
- 12 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:37
Партнерский контент