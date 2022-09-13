Головкин: рад, что Канело не стал ждать, когда мне исполнится 50 лет

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин заявил, что пошёл на серьёзные уступки ради организации третьего поединка со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится на этих выходных в Лас-Вегасе (США).
«Я пошёл на множество уступок для Канело, чтобы сохранить этот поединок, поскольку я всегда хотел провести его. Я бы никогда не отказался от чемпионского пояса и не перешёл бы в другой дивизион, чтобы избежать соперника.
Несмотря на то что четыре года между боями – это слишком большой срок, я рад тому, что Канело не стал дожидаться, когда мне исполнится 50 лет, и согласился на третий бой. Потому что в какой-то момент казалось, что так и будет», – приводит слова бойца издание RingNews24.
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