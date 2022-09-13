Пауло Коста объяснил, почему бой с Чимаевым не состоится

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста считает, что звезда организации и проспект полусреднего веса (до 77 кг) Хамзат Чимаев не согласится на поединок с ним.

«Мне нравится идея боя с Чимаевым, однако я не думаю, что он состоится, потому что он избегает меня. Он не желает встречаться со мной, ему хочется драться с маленькими парнями, которые не умеют бороться, не умеют защищаться от прохода в ноги и слишком слабы для того, чтобы вынести его.

Он знает, кто я такой, и даже его тренер с менеджером не хотят этого боя. Его команда хочет бои с Кевином Холландом, малышом Бёрнсом. Я уважаю этих парней, но он сам выбирает себе соперников», – сказал Коста в рамках выпуска YouTube-подкаста The MMA Hour.