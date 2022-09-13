«Не лучший борец, но силён». Стерлинг назвал опасного бойца для Чимаева в полусреднем весе
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг назвал бойца, который, по его мнению, смог бы дать бой звезде организации и проспекту полусреднего веса (до 77 кг) Хамзату Чимаеву.
«Когда я смотрю на рейтинг, то вижу такого парня, как Белал Мухаммад. Возможно, он не лучший борец, но он сильный парень, который давит на вас у сетки, чтобы нейтрализовать, и избивает вас коленями. И если он может провести приём, то делает это.
Это сильный, атлетичный чувак. Думаю, что парень с подобным стилем составил бы конкуренцию Чимаеву, если бы они встретились», – сказал Стерлинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее Стерлинг высказался о потенциальном поединке Чимаева и экс-чемпиона UFC Камару Усмана.
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