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Магомед Исмаилов сразится с Александром Иличем по правилам бокса 7 октября

Магомед Исмаилов сразится с Александром Иличем по правилам бокса 7 октября
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Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов сообщил, что 7 октября в Москве проведёт боксёрский поединок с сербом Александром Иличем. Встреча, рассчитанная на шесть раундов, возглавит шоу от промоушена Pravda.

«Ну что ж, я, конечно, не Харитонов, но иногда так же сильно люблю ручку и бумагу. Кому-то в радость, кому-то нет, но я достал ручку и собираюсь писануть, словно художник пишет картину. Кто-то умеет делать хорошие предложения, а кто-то нет.

Ну что ж, давайте дружно поблагодарим Хетага и газанули. 7 октября на Pravda Boxing Илич vs Исмаилов. БОКС – шесть раундов по три минуты, в главном бою вечера… ииииииуууууу. И что я вам скажу, ребята: без вас ничего бы не было, спасибо, я собираюсь выпустить пар и повеселиться, не моргайте!» – написал боец в социальных сетях.

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