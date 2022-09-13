Майкл Биспинг назвал лучшего соперника для Косты после победы над Рокхолдом
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Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор британец Майкл Биспинг считает, что бразильский боец среднего веса (до 84 кг) Пауло Коста должен провести поединок с бывшим обладателем титула австралийцем Робертом Уиттакером.
«Мне, без сомнений, нравится этот бой. Роберт Уиттакер показал в Париже, что он особенный. И это правда, он потрясающий. Если задуматься, кто ещё остался в среднем весе, а осталось не так уж и много топовых парней, с которыми не дрался Уиттакер, то один из них – Пауло Коста.
Поэтому если Коста хочет закрыть контракт, а потом выйти на открытый рынок, то это был бы фантастический прощальный бой. Для нас, фанатов, это будет чертовски круто», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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