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Генри Сехудо выявил слабость Чимаева после его победы над Холландом

Генри Сехудо выявил слабость Чимаева после его победы над Холландом
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Бывший чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо высказался о выступлении проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева в бою с американцем Кевином Холландом, который состоялся на турнире UFC 279 в минувшие выходные.

Напомним, Чимаев победил удушающим приёмом в первом раунде и поднялся на третью строчку рейтинга дивизиона. Победа стала для него шестой подряд в UFC.

«Даже если Чимаев переведёт вас вниз, даже если у него будут получаться другие вещи, вам нужно заставлять его драться и заставлять его зарабатывать каждый тейкдаун. В пятираундовом бою у вас будет больше шансов. Потому что есть одна вещь, которую я увидел. Когда он готовил удушающий приём, его живот ходил ходуном, а рот открылся», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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