Генри Сехудо выявил слабость Чимаева после его победы над Холландом

Бывший чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо высказался о выступлении проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева в бою с американцем Кевином Холландом, который состоялся на турнире UFC 279 в минувшие выходные.
Напомним, Чимаев победил удушающим приёмом в первом раунде и поднялся на третью строчку рейтинга дивизиона. Победа стала для него шестой подряд в UFC.
«Даже если Чимаев переведёт вас вниз, даже если у него будут получаться другие вещи, вам нужно заставлять его драться и заставлять его зарабатывать каждый тейкдаун. В пятираундовом бою у вас будет больше шансов. Потому что есть одна вещь, которую я увидел. Когда он готовил удушающий приём, его живот ходил ходуном, а рот открылся», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 13 сентября 2022
-
22:34
-
22:14
-
22:11
-
22:11
-
21:03
-
20:46
-
19:47
-
19:34
-
18:59
-
18:40
-
18:05
-
17:25
-
16:45
-
16:29
-
16:26
-
16:12
-
15:23
-
15:03
-
14:34
-
14:16
-
13:56
-
13:55
-
13:41
-
13:37
-
11:57
-
11:53
-
10:42
-
10:17
-
10:04
-
09:52
-
09:42
-
09:22
-
04:49
-
04:06
-
03:17