Тимати рассказал о том, что уладил конфликт с Хабибом Нурмагомедовым

Российский рэпер Тимати рассказал о том, что уладил давний конфликт с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



В 2018 году из-за скандальной отмены концерта Егора Крида в Дагестане между рэп-исполнителем и бойцом случился конфликт.



«После той ситуации с Хабибом Нурмагомедовым мы виделись, общались. Этот этап пройден. У него было своё видение той ситуации, у меня — своё. Просто абсолютно разные взгляды, но сейчас конфликт исчерпан, каждый из нас живёт свой жизнью. Неприязни между нами нет, но и дружбы тоже. Просто спокойно разошлись», — приводит слова Тимати «РИА Новости Спорт».



Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.