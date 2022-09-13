Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тимати рассказал о том, что уладил конфликт с Хабибом Нурмагомедовым

Тимати рассказал о том, что уладил конфликт с Хабибом Нурмагомедовым
Комментарии

Российский рэпер Тимати рассказал о том, что уладил давний конфликт с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

В 2018 году из-за скандальной отмены концерта Егора Крида в Дагестане между рэп-исполнителем и бойцом случился конфликт.

«После той ситуации с Хабибом Нурмагомедовым мы виделись, общались. Этот этап пройден. У него было своё видение той ситуации, у меня — своё. Просто абсолютно разные взгляды, но сейчас конфликт исчерпан, каждый из нас живёт свой жизнью. Неприязни между нами нет, но и дружбы тоже. Просто спокойно разошлись», — приводит слова Тимати «РИА Новости Спорт».

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.

Новость по теме
Хабиб: футбол гораздо лучше ММА. Если бы я родился в Англии, то стал футболистом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022