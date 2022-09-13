Тимати рассказал о том, что уладил конфликт с Хабибом Нурмагомедовым
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Российский рэпер Тимати рассказал о том, что уладил давний конфликт с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
В 2018 году из-за скандальной отмены концерта Егора Крида в Дагестане между рэп-исполнителем и бойцом случился конфликт.
«После той ситуации с Хабибом Нурмагомедовым мы виделись, общались. Этот этап пройден. У него было своё видение той ситуации, у меня — своё. Просто абсолютно разные взгляды, но сейчас конфликт исчерпан, каждый из нас живёт свой жизнью. Неприязни между нами нет, но и дружбы тоже. Просто спокойно разошлись», — приводит слова Тимати «РИА Новости Спорт».
Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.
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