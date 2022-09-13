«Он опёрся на полотенце». О’Мэлли заподозрил Чимаева в жульничестве перед боем на UFC 267
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Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли считает, что шведский проспект Хамзат Чимаев уже долгое время страдает из-за весогонок в лимит полусреднего веса (до 77 кг).
О’Мэлли пересмотрел взвешивание перед турниром UFC 267 в октябре 2021 года, где, по его мнению, Чимаев проделал известный бойцовский трюк, опёршись на полотенце, натянутое ассистентами, и тем самым сбросив более 2 кг.
«Разве он не проделал трюк с полотенцем? Он провалил взвешивание, но затем опёрся на полотенце и очень быстро похудел на 2,3 кг. И вот теперь он не уложился в вес. Он сказал, что мог это сделать. Поверим ли мы? Ко мне никогда не приходил врач и не спрашивал, как продвигается весогонка», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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