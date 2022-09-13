Тимати: Чимаев — самый зрелищный боец UFC. Хабиб? Одним словом — непобеждённый

Известный рэп-исполнитель Тимати рассказал о своём увлечении смешанными единоборствами и заявил, что считает некорректными сравнения Хабиба Нурмагомедова с Хамзатом Чимаевым.



«Я смотрю UFC. Хамзат Чимаев на сегодняшний день — самая яркая звезда. В 70–80% случаев его поединки проходят не в партере, интересно смотреть. Приятно наблюдать за его работой в стойке. Поддерживаю также Петра Яна, Ислама Махачева. С Чимаевым не раз встречались в Москве и в Чечне. Он заслуживает чемпионского пояса.



Сравнения с Хабибом Нурмагомедовым некорректны. Чимаев — самый зрелищный боец, побеждает нокаутами. Хабиб? Одним словом — непобеждённый», — приводит слова рэпера «РИА Новости Спорт».



Хамзат Чимаев в своём последнем поединке 11 сентября одержал победу удушающим приёмом над Кевином Холландом.

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