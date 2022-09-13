Хирн: Усик может побороться за звание абсолютного чемпиона и с Джошуа

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, не исключает его третьего поединка с украинцем Александром Усиком в случае, если он победит в бою с обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.
Напомним, ранее команда Джошуа заявила, что приняла условия Фьюри и готова организовать поединок 3 декабря.
«Пока ни у кого нет контрактов. Усик ожидает боя за звание абсолютного чемпиона на Ближнем Востоке, который, и он настоял на этом, состоится весной. Я уверен, саудовцы хотели устроить этот бой в декабре. Фьюри готов подраться в декабре, но Усик – нет. Поэтому сейчас Усик ожидает боя за все пояса, который может состояться и против Энтони Джошуа», – сказал промоутер в интервью YouTube-каналу FightHype.
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