«Жду, чтобы разбить кого-то 5 ноября». Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов (15-0) объявил о заключении с UFC нового контракта.
«Я подписал новый контракт с UFC на несколько боев. Очень рад, хочу поблагодарить всех, кто в этом участвует. И не могу дождаться, чтобы разбить кого-то 5 ноября», – написал Умар Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку, подобравшись к Шону О’Мэлли (13), Фрэнки Эдгару (12) и Рики Симону (11). Это произошло после его победы в поединке с Нэйтоном Манессом на турнире UFC Вегас 57. Бой состоялся в ночь на 26 июня и завершился победой Умара единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).
До этого боя 26-летний Нурмагомедов провёл в ММА 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. При этом оба его предыдущих поединка в UFC (с Сергеем Морозовым и Брайаном Келлехером) завершились досрочно.
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