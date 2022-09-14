Икрам Алискеров победил Соузу и получил контракт UFC

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров победил представителя Бразилии Марио Соузу в бою в рамках Dana White’S Contender Series.



Российскому спортсмену понадобилось три минуты первого раунда, чтобы взять верх над бразильцем. После этого боя он получил контракт UFC.



«Чемпионат» предательством посмотреть видео эффектной прбеды Алискерова:

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале UFC Russsia.

Алискеров – 29-летний боец из Махачкалы, его профессиональный рекорд теперь составляет 13-1. Он представляет клуб Champion.



Алискеров доминирует практически в каждом своём поединке, переводя оппонентов в партер. Единственное поражение у россиянина от рук Хамзата Чимаева – их противостояние было в рамках турнира Brave CF в 2019 году и тогда Чимаев нокаутировал Икрама в первом раунде.



Примечательно, что в одном из интервью Хамзат говорил, что Алискеров — его самый сложный соперник за всю карьеру.