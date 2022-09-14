Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Геннадия Головкина. Видео

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин поделился видео, на котором фанаты без ума от встречи с ним.
«Мои фанаты лучшие в мире», – написал Головкин в социальной сети.
Головкин прибыл в Лас-Вегас (США) на третий бой со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится на этих выходных и возглавит боксёрский вечер от промоушена Matchroom.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2017 года, и тогда соперники довольствовались ничьей. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз победу раздельным судейским решением одержал мексиканец.
На кону третьего боя Альвареса и Головкина будут стоять все чемпионские титулы основных боксёрских организаций (WBC, WBA, IBF и WBO) во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие Канело.
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