Кадыров отреагировал на победу Самедова в поединке с Антониу Силвой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу победы Забита Самедова в бою с Антониу Силвой из Бразилии.

«В Баку состоялся большой вечер единоборств, который провела лига Mix Fight Championship. Главным событием вечера стал поединок нашего БРАТА, прославленного кикбоксёра, представителя клуба «Ахмат» Забита Самедова. Он встречался с бывшим бойцом UFC, мастером смешанных единоборств Антониу Силвой из Бразилии.⠀



Что касается Забита Самедова, то, как и все свои предыдущие бои, он завершил этот поединок триумфально! Для того чтобы оформить яркую победу над именитым бразильцем, ему хватило всего лишь первого раунда. Благодаря своему профессионализму, неуступчивому характеру и безудержной воле к победе Забит не оставил Силве ни одного шанса хоть как-то проявить себя в ринге. Итогом этого противостояния стала безоговорочная победа Забита Самедова. Судья остановил бой до окончания первого раунда.

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Как бы нам того ни хотелось, мы уважаем решение Забита Самедова о дальнейшей судьбе своей карьеры профессионального бойца. Он уже всё сделал красиво. И что бы далее ни произошло, является легендой спорта. На Забита Самедова с давних пор равняется молодое поколение спортсменов. И это обстоятельство говорит о многом. Другие слова не нужны.

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Я сердечно поздравляю Забита Самедова с яркой победой! Он давно стал легендой кикбоксинга. И я уверен, что сделает ещё немало для его развития. Забит, БРАТ, желаю тебе всего самого наилучшего в жизни, благополучия, удачи, успехов! Мы всегда рядом! Сам знаешь. АХМАТ-СИЛА!!!» — написал Кадыров в социальных сетях.

Стоит отметить, что для бразильца это поражение стало уже восьмым кряду.