Головкин и Сауль Альварес провели первую дуэль взглядов перед третьим боем

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин поучаствовал в первой дуэли взглядов с Саулем Альваресом перед третьим боем, который состоится в Лас-Вегасе.

Вечер бокса начнётся 18 сентября в 5:00 мск. Канело и Головкин должны выйти на ринг ориентировочно в 9:00 мск. Российские телеканалы не будут транслировать данный поединок, но следить за ним вы сможете в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».



Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.

Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Головкина: