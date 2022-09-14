Головкин и Сауль Альварес провели первую дуэль взглядов перед третьим боем
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Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин поучаствовал в первой дуэли взглядов с Саулем Альваресом перед третьим боем, который состоится в Лас-Вегасе.
Вечер бокса начнётся 18 сентября в 5:00 мск. Канело и Головкин должны выйти на ринг ориентировочно в 9:00 мск. Российские телеканалы не будут транслировать данный поединок, но следить за ним вы сможете в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Боксёры уже бились между собой в 2017 и 2018 годах. Первый поединок закончился спорной ничьей, второй — победой Альвареса решением большинства голосов судей.
Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Головкина:
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