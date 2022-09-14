Уиттакер: дико было смотреть, как Чимаев вышел и просто отлупил Холланда
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал выступление шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в бою с Кевином Холландом.
«Не могу выразить словами, насколько дико было смотреть, как Чимаев вышел и просто отлупил Холланда. Это было безумие. У него есть несокрушимая вера в себя, навыки, сила и стойкость, чтобы просто выйти и сделать такое. Да, это сумасшествие, просто сумасшествие. Люди не понимают, насколько тяжело удержать в партере человека, который не хочет этого, приятель (смеется). А Хамзат сделал это очень легко. Он большой чувак, и я уверен, что он будет успешен в среднем весе, тем более с такими навыками», — приводит слова Уиттакера Sportskeeda.
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