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Пётр Ян показал скоростную тренировку перед UFC 280

Пётр Ян показал скоростную тренировку перед UFC 280
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Экс-чемпион UFC россиянин Пётр Ян разместил в социальных сетях новое видео, в котором показал свою скоростную тренировку перед UFC 280.

Напомним, в настоящее время Ян пребывает в Таиланде, где готовится к противостоянию с представителем США Шоном О'Мэлли. Бойцы встретятся на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт в ночь с 22 на 23 октября. В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 273, Пётр встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок завершился победой представителя США раздельным судейским решением. Таким образом, Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.

Ранее Пётр Ян также поднялся на одну строчку выше в рейтинге вне зависимости от весовой категории.

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