Олимпийский чемпион объяснил, за счёт чего Головкин может победить Канело

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев рассказал, за счёт чего объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин сможет победить в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.

«Болеть буду за Геннадия Головкина, у них спорные бои были до этого. Совсем недавно этого Канело побили при всём народе, побили хорошо. Не знаю, как его психика работает, но после такого настроение должно упасть. Каждый человек разный – он может на фоне неудачи мобилизоваться, но я думаю, что Головкин победит. До этого его [Канело] разобрал на сувениры Бивол», – сказал Мехонцев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Ранее боксёр Академии РМК Евгений Тищенко дал прогноз на бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина.