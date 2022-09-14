Пресс-служба базы «Парамоново» опровергла информацию о пищевом отравлении каратистов во время прохождения сборов. Об этом сообщается на официальном сайте спортивного комплекса. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела по факту отравления нескольких спортсменов.

«В филиале ФГБУ «ЦСП» МСБК «Парамоново» (база «Парамоново») проводят учебно-тренировочные сборы сборная России по санному спорту (молодёжный состав), сборная России по скелетону (основной состав), сборная России по боксу (девушки 13–16 лет), сборная России по бобслею (основной состав) и сборная России по карате (молодёжный состав).

12 сентября 2022 года около 21:00 несколько членов одной из сборных команд почувствовали недомогание с признаками ротавирусной инфекции. На сборе в каждой команде присутствуют врачи, которые ведут мониторинг состояния здоровья участников тренировочных мероприятий. Ночью при ухудшении самочувствия спортсменов было принято решение обратиться в скорую медицинскую помощь. По итогам осмотра спортсменов и проведения ряда медицинских манипуляций критических для жизни признаков выявлено не было. Ни один член сборных команд не был госпитализирован или направлен в больницу в связи с отсутствием показаний.



13 сентября 2022 года в 9:00 было проведено экстренное совещание с участием руководителя ФГБУ «ЦСП», руководства базы «Парамоново», врачами и представителями команд и медициной катастроф. По итогам совещания была создана комиссия по внутреннему расследованию сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации. Ведётся непрерывный контроль за состоянием здоровья членов сборных команд.

Вопреки заявлениям в СМИ, в настоящее время информация о пищевом отравлении не подтвердилась. Исполнительный директор ОСОО Федерации карате России Дуняшев А.О. заявил, что члены сборной команды чувствуют себя хорошо и уже тренируются. Со слов старшего тренера юниорской сборной команды России по санному спорту Бардиной В.Д., тренировки возобновятся в ближайшее время, а врач по спортивной медицине спортивной команды России по боксу Масейкин Е.А. заявил о хорошем самочувствии спортсменок», — сказано в заявлении организации.

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