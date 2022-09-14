«Эту порнуху больше смотреть не будут». Мехонцев — о судействе в бою Канело — Головкин

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев высказался о судействе в предстоящем поединке, в котором сойдутся объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес.
«Двое судей те же самые? Если Головкин выиграет и хорошо проведёт бой, как тот же Бивол, то победу ему отдадут. Я склоняюсь к честному решению – это самый высокий уровень. Если опять будет какое-то спорное решение, то эту порнуху больше никто смотреть не будет и Канело никто смотреть не будет. Думаю, бой закончится решением, потому что они друг друга уже хорошо знают. Поединок не будет однобоким и односторонним. Думаю, в этот раз Гена возьмёт верх за счёт упорности – в третий раз выходит», – сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Головкина:
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