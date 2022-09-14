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«Гена уже немолод». Трояновский — о шансах Головкина в поединке с Канело

«Гена уже немолод». Трояновский — о шансах Головкина в поединке с Канело
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Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский высказался о предстоящем поединке, в котором сойдутся объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес.

«Шансы? 50 на 50. Гена в последнее время мало проводил боёв. Опять же, как любят говорить специалисты из области бокса, Гена уже немолод. Но почему 50 на 50 – потому что Канело последний бой проиграл вчистую Биволу, и есть возможность, что он где-то не восстановился, где-то уверенность в себе потеряет. Возможно, Гена и победит. На поединке будут работать двое тех же судей, что обслуживали второй бой? Думаю, это никак не повлияет. Возможен ли нокаут? Я думаю, нет, бой закончится по очкам. У них были два поединка без каких-то нокдаунов и нокаутов, и третий так же пройдёт», – сказал Трояновский в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.

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