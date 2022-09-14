Канело рассказал о настрое перед боем с Головкиным

Мексиканский боксёр Сауль Канело Альварес рассказал о настрое перед поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным на фоне поражения в своём последнем бою от Дмитрия Бивола.
«Это то, что есть. Как я уже говорил, в спорте ты всегда можешь проиграть. Нужно идти вперёд, двигаться дальше, теперь передо мной Головкин. Опасный и хороший боец. Я подхожу к этому бою с холодной головой. Когда вы выигрываете, всегда есть место счастью и празднику, но в случае поражения нужно принять это, чтобы продолжить движение вперёд», — приводит слова Канело BoxingScene.
Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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