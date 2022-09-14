Майки Гарсия назвал фаворита в поединке Головкин — Канело

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия поделился ожиданиями от боя между мексиканским боксёром Саулем Канело Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.
«Канело дрался в более высокой весовой категории, но от природы он не такой уж большой. Так что это не сыграет большой роли. Думаю, возраст и форма на текущий момент карьеры говорят в пользу Канело. Нас ждёт классный бой. Головкин будет стараться изо всех сил, чтобы его финишировать, но мне кажется, что победу одержит Канело», — цитирует Гарсию BoxingScene.
Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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