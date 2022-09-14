Илич выставил на аукцион футболку, в которой вышел на бой со Шлеменко

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич выставил на аукцион четыре футболки, в которых ранее выходил на бои. Одна из них — с поединка против Александра Шлеменко на турнире RCC в Екатеринбурге, который проходил 26 августа. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Илича

Фото: из личного архива Александра Илича

«Кто хочет футболку, должен оставить в комментариях свои имя и фамилию. Победителем станет тот, кто предложит более высокую цену. Все доходы пойдут в фонд по борьбе с педофилией. Аукцион продлится до 21 сентября», — написал Илич.

Напомним, Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде поединка. Для россиянина поражение стало 14-м в профессиональной карьере. Сербский боец провёл 19 поединков в MMA, 14 из которых завершились победой.

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