Раисов рассказал, какой боец может дать Чимаеву равный бой

Российский боец смешанных единоборств Юсуф Раисов рассказал, какой боец может дать Хамзату Чимаеву равный бой.



«Мы общались с Хамзатом до и после боя. Он уверенно делает то, что умеет. Навряд ли ему попадутся равные соперники в США в ближайшее время. Только Камару Усман. Если они с Леоном Эдвардсом завершат трилогию, Камару выиграет у Леона, который победил за счёт лаки-панча. Усман выиграл предыдущие 24 минуты. Хамзату по силам сделать 77 кг. Особенно если он будет мотивирован титульным поединком. Но ещё один бой ему дадут», – цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279. Бой завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой: