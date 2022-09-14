Раисов рассказал, какой боец может дать Чимаеву равный бой

Российский боец смешанных единоборств Юсуф Раисов рассказал, какой боец может дать Хамзату Чимаеву равный бой.
«Мы общались с Хамзатом до и после боя. Он уверенно делает то, что умеет. Навряд ли ему попадутся равные соперники в США в ближайшее время. Только Камару Усман. Если они с Леоном Эдвардсом завершат трилогию, Камару выиграет у Леона, который победил за счёт лаки-панча. Усман выиграл предыдущие 24 минуты. Хамзату по силам сделать 77 кг. Особенно если он будет мотивирован титульным поединком. Но ещё один бой ему дадут», – цитирует Раисова MMA.Metaratings.ru.
Напомним, шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом на турнире UFC 279. Бой завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде.
Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:
- 14 сентября 2022
-
20:50
-
19:55
-
19:41
-
19:19
-
18:27
-
18:13
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:17
-
16:11
-
15:42
-
15:07
-
14:42
-
13:10
-
11:49
-
10:22
-
09:33
-
06:46
-
05:58
-
03:41
- 13 сентября 2022
-
23:32
-
23:00
-
22:34
-
22:14
-
22:11
-
22:11
-
21:03
-
20:46
-
19:47
-
19:34
-
18:59
-
18:40
-
18:05