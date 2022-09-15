«Он просто толстый». Белал Мухаммад о проваленном взвешивании Чимаева на турнире UFC 279

Пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC, американец Белал Мухаммад высказался о ситуации вокруг шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который провалил взвешивание перед турниром UFC 279.

«Будет интересно посмотреть, что произойдет с Чимаевым. Вы знаете, у меня много друзей-врачей в этой области, и мы говорили о его состоянии здоровья. Многие из них говорят мне, что это может быть серьезно, то, почему он не сделал вес. Они говорят – это было что-то вроде научного термина. Они называли его толстым. Да, я думаю, что так и есть. Он просто толстый. Так что, может быть, он начнет питаться более здоровой пищей и станет более дисциплинированным», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.

Напомним, изначально Чимаев должен был встретиться с Нейтом Диазом, однако Хамзат провалил взвешивание перед турниром. В итоге Чимаев подрался с Кевином Холландом, которого победил в первом раунде.