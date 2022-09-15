Боец UFC ответил, в каком весе лучше выступать Чимаеву

Американский боец смешанных единоборств Шон Стрикленд высказался на тему того, в каком весе лучше выступать Хамзату Чимаеву, чтобы стать чемпионом.



«Когда я выступал в полусреднем весе, то моя жизнь была несчастной. Я бегал каждую ночь. Но у Чимаева больше шансов стать чемпионом в полусреднем весе. Я понимаю, что это тяжело. Возможно, если бы не авария, в которую я попал, то я бы продолжал выступать в этой весовой категории.



Что касается следующего соперника, то ему нужен кто-то высокого уровня. Поединок с Ковингтоном мог бы стать отличным вариантом для его. Думаю, если он победит и его, то получит титульный бой», — приводит слова Стрикленда MMAJunkie.



Последний свой бой Хамзат Чимаев провёл с американцем Кевином Холландом на UFC 279 и одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

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