Кормье: с Тони Фергюсоном покончено. После боя с Гэтжи он уже не так хорош

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье дал комментарий по поводу американского бойца Тони Фергюсона.
«Я не мог поверить в то, что видел. Не говорю, что это был худший бой в истории, но было ясно, что у Диаза ещё осталось немного в запасе, если он хочет продолжать драться, но тому Фергюсону, которого я видел раньше в октагоне, пришёл конец.
С Тони Фергюсоном покончено, бро, он стал оболочкой от себя прежнего и не хочет уходить в отставку. Он говорит, что становится лучше, видит что-то позитивное, но что он сделал, чтобы продемонстрировать, что он стал лучше, чем был? Бой с Гэтжи – и на этом все. Когда закончился поединок за временный титул, он уже не был так хорош.
Конечно, раньше он проигрывал Дариушу и Оливейре, и все говорили, что Тони дерётся с лучшими в мире. Но теперь мы увидели, как он дрался с Нэйтом Диасом, это не лучший боец, хоть и утверждает обратное, но Фергюсон выглядел плохо», – сказал Кормье в рамках эфира UFC 279.
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