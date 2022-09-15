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Хамзат Чимаев отреагировал на критику со стороны Хабиба

Хамзат Чимаев отреагировал на критику со стороны Хабиба
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на критику со стороны бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб высказался о проваленном взвешивании Чимаева и, в частности, отметил, что у него в команде не хватает мусульман.

«Я просто съел слишком много тирамису и поэтому мой бой с Тони Фергюсоном отменили пять раз. Мы своё уже сказали, пускай теперь скажет мир», — написал Чимаев в комментариях в одной из социальных сетей.

На турнире UFC 279, который состоялся в Лас-Вегаса в ночь на 11 сентября Чимаев одержал победу удушающим приёмом над американцем Кевином Холландом в первом раунде. Изначально Хамзат должен был провести бой с Нейтом Диазом, но не уложился в вес.

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