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Тренер Джошуа: Энтони рано проводить бой с Фьюри

Тренер Джошуа: Энтони рано проводить бой с Фьюри
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Тренер британского боксёра в супертяжёлом весе Энтони Джошуа Роберт Гарсия поделился мнением относительно возможного боя его подопечного с Тайсоном Фьюри.

«Я разговаривал с командой Энтони. Я здесь новичок, и решение будет приниматься другими людьми, но я считаю, что Энтони рано проводить бой с Фьюри. Хотелось, чтобы он успел провести до этого два-три поединка. Но я понимаю, это бизнес. Я не могу мешать. Ожидается масштабный бой, и гонорар будет большим. В окружении Энтони умные люди, которые знают, что лучше. Они примут верное решение», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Ранее сообщалось, что представители Джошуа и Фьюри ведут переговоры о предстоящем поединке. Ожидается, что бой может состояться уже в декабре этого года.

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