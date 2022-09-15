Менеджер Усика сообщил, с кем украинский боксёр проведёт следующий бой

Менеджер украинского боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика Эгис Климас сообщил, что его клиент проведёт поединок с победителем боя между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом.



«Усик хотел был подраться с Деонтеем, но следующим станет тот, кто победит в бою Уайлдер — Хелениус. Усик не похож на Фьюри, он ищет победителей, а не проигравших», — цитирует Климаса The Ring.



Поединок между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом состоится 15 октября в Нью-Йорке. По словам Климаса, победитель боя сразится с Александром Усиком в начале следующего года.



Ранее сообщалось, что Усик планирует драться только с Тайсоном Фьюри, но британец в настоящий момент договаривается о бое с соотечественником Энтони Джошуа, который уступил Усику в реванше 20 августа.