Менеджер Усика сообщил, с кем украинский боксёр проведёт следующий бой

Менеджер украинского боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика Эгис Климас сообщил, что его клиент проведёт поединок с победителем боя между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом.
«Усик хотел был подраться с Деонтеем, но следующим станет тот, кто победит в бою Уайлдер — Хелениус. Усик не похож на Фьюри, он ищет победителей, а не проигравших», — цитирует Климаса The Ring.
Поединок между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом состоится 15 октября в Нью-Йорке. По словам Климаса, победитель боя сразится с Александром Усиком в начале следующего года.
Ранее сообщалось, что Усик планирует драться только с Тайсоном Фьюри, но британец в настоящий момент договаривается о бое с соотечественником Энтони Джошуа, который уступил Усику в реванше 20 августа.
- 15 сентября 2022
-
11:54
-
10:57
-
10:57
-
09:58
-
09:38
-
09:25
-
02:24
- 14 сентября 2022
-
22:24
-
22:04
-
21:47
-
21:23
-
20:50
-
19:55
-
19:41
-
19:19
-
18:27
-
18:13
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:17
-
16:11
-
15:42
-
15:07
-
14:42
-
13:10
-
11:49
-
10:22
-
09:33
-
06:46
-
05:58
-
03:41
- 13 сентября 2022
-
23:32
-
23:00