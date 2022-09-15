Дана Уайт прокомментировал смерть бывшего бойца UFC от рака

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал смерть бывшего бойца смешанных единоборств канадца Элиаса Теодору, выступавшего в UFC.



Боец скончался в возрасте 34 лет в результате последствий от онкологического заболевания. У Теодору был рак печени.



«Это пришло просто ниоткуда, потому что Элиас никому не рассказывал о том, через что ему пришлось пройти. Это был обычный, здоровый парень. Это ужасно и очень печально. Я не знаю, что ещё можно тут сказать», — приводит слова Уайта MMA Weekly.



Элиас Теодору выступал в UFC с 2014 по 2019 год. За это время канадец принял участие в 11 поединках, в которых одержал восемь побед, все решением судей. Свой последний бой в смешанных единоборствах Теодору провёл в рамках промоушена Colorado Combat Club 10 в декабре 2021 года и одержал победу над Брайаном Бейкером.

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