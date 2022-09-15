Кормье: в среднем весе Чимаев будет фаворитом против многих из-за своего стиля

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался по поводу перспектив шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в среднем дивизионе промоушена.

«Если Исраэль Адесанья пройдёт Алекса Перейру, ему придется заходить в дивизионе на второй круг, так почему бы ему не встретиться с новым парнем в лице Хамзата Чимаева, который придёт в средний вес. Когда я смотрю на то, как Чимаев доминирует над своими соперниками, я задаю себе вопрос, будет ли он фаворитом в поединках против таких бойцов, как Роберт Уиттакер, Пауло Коста, Алекс Перейра, и отвечаю – да, будет, причём значительным фаворитом. Потому что тот же Перейра является ударником и не так долго находится в игре, чтобы научиться защищаться от тейкдаунов.



Против скольких парней в среднем дивизионе Хамзат Чимаев будет фаворитом? Мой ответ – против многих, и в первую очередь из-за своего бойцовского стиля. В этом смысле показательным является его бой против Кевина Холланда, который не так давно входил в топовую десятку среднего дивизиона. Мы видели, как топовые средневесы, такие, как Марвин Веттори и Дерек Брансон, били Кевина Холланда, но ни один из них не сделал с ним того, что сделал Хамзат Чимаев. Так что он может спокойно конкурировать в среднем весе и быть там успешным», — приводит слова Кормье ESPN.

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