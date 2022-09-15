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Менеджер Усика: Фьюри боится Александра и бежит от него

Менеджер Усика: Фьюри боится Александра и бежит от него
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Менеджер украинского боксёра Александра Усика, являющегося чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF, Эгис Климас прокомментировал решение Тайсона Фьюри провести бой не с его клиентом, а с Энтони Джошуа.

«Что будет, если Джошуа побьёт Фьюри? Они с Усиком пойдут на третий поединок, который отодвинет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Я думаю, Фьюри боится Усика и бежит от него. Он видит опасность в Александре», — приводит слова Климаса The Ring.

Климас также сообщал, что Усик свой следующий бой проведёт с победителем боя Деонтей Уайлдер — Роберт Хелениус.

Бой Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри может состояться в декабре этого года. Представители бойцов ведут переговоры между собой.

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