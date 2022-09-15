Стерлинг объяснил, почему Ковингтон не станет драться с Чимаевым

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджэмейн Стерлинг считает, что его соотечественник Колби Ковингтон не станет выходить на поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Ковингтон умён, поэтому принимает бои с соперниками, у которых большие имена. Зачем ему соглашаться на бой с таким молодым убийцей, как Хамзат? Стилистически для него это сложный бой, потому что Чимаев является более крупным борцом, и даже несмотря на то, что Колби действительно хороший борец, ему придётся сражаться с зеркальным отражением себя, за исключением того, что это отражение владеет очень хорошими навыками сабмишнов. Возможно, противостоять Чимаеву сможет Камару Усман, но если он переведёт Усмана, сможет ли тот встать на ноги?», — приводит слова Стерлинга Sportskeeda.