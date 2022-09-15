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Чендлер: в середине следующего года выиграю Махачева или Оливейру и стану чемпионом UFC

Чендлер: в середине следующего года выиграю Махачева или Оливейру и стану чемпионом UFC
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер заявил, что собирается стать чемпионом UFC в лёгком весе в 2023 году.

«Я по-прежнему нацелен на чемпионский титул. 12 ноября я собираюсь побить Дастина Порье и стать следующим претендентом на пояс. Я встречусь с победителем боя между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой весной или летом. Как бы то ни было, в середине следующего года я стану новым чемпионом UFC», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.

Поединок Майкла Чендлера с Дастином Порье состоится 13 ноября в рамках турнира UFC 281. В своём предыдущем поединке Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона во втором раунде.

Бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой пройдёт 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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