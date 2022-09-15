Венесуэльский соперник Бакши не смог попасть в Россию из-за испорченного паспорта

Боксёр из Венесуэлы Хуан Руис не смог попасть в Россию, где он должен был провести бой с бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 Глебом Бакши, сообщает пресс-служба Wild Boxing.



Венесуэлец не смог попасть в Россию из-за того, что одна из страниц его паспорта была заклеена скотчем.



Руиса в поединке с Бакши заменит белорусский боксёр Виктор Мурашкин.



Бой пройдёт в средней весовой категории. Бакши является заслуженным мастером спорта России, в 2019 году он выиграл чемпионат мира по боксу. Во время Олимпийских игр – 2020 Глеб дошёл до полуфинала, в котором уступил бразильцу Эберту Консейсану.



Сейчас на его счету один профессиональный бой, в котором он одержал победу над армянином Мануком Диланяном нокаутом в первом раунде.

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