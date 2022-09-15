Венесуэльский соперник Бакши не смог попасть в Россию из-за испорченного паспорта
Поделиться
Боксёр из Венесуэлы Хуан Руис не смог попасть в Россию, где он должен был провести бой с бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 Глебом Бакши, сообщает пресс-служба Wild Boxing.
Венесуэлец не смог попасть в Россию из-за того, что одна из страниц его паспорта была заклеена скотчем.
Руиса в поединке с Бакши заменит белорусский боксёр Виктор Мурашкин.
Бой пройдёт в средней весовой категории. Бакши является заслуженным мастером спорта России, в 2019 году он выиграл чемпионат мира по боксу. Во время Олимпийских игр – 2020 Глеб дошёл до полуфинала, в котором уступил бразильцу Эберту Консейсану.
Сейчас на его счету один профессиональный бой, в котором он одержал победу над армянином Мануком Диланяном нокаутом в первом раунде.
Новость по темеГлеб Бакши примет участие в турнире Wild Boxing в Москве
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
19:44
-
18:30
-
17:50
-
16:18
-
16:08
-
16:00
-
15:56
-
14:47
-
14:45
-
14:06
-
12:57
-
12:49
-
12:41
-
11:54
-
10:57
-
10:57
-
09:58
-
09:38
-
09:25
-
02:24
- 14 сентября 2022
-
22:24
-
22:04
-
21:47
-
21:23
-
20:50
-
19:55
-
19:41
-
19:19
-
18:27
-
18:13
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:17
Партнерский контент