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Венесуэльский соперник Бакши не смог попасть в Россию из-за испорченного паспорта

Венесуэльский соперник Бакши не смог попасть в Россию из-за испорченного паспорта
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Боксёр из Венесуэлы Хуан Руис не смог попасть в Россию, где он должен был провести бой с бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 Глебом Бакши, сообщает пресс-служба Wild Boxing.

Венесуэлец не смог попасть в Россию из-за того, что одна из страниц его паспорта была заклеена скотчем.

Руиса в поединке с Бакши заменит белорусский боксёр Виктор Мурашкин.

Бой пройдёт в средней весовой категории. Бакши является заслуженным мастером спорта России, в 2019 году он выиграл чемпионат мира по боксу. Во время Олимпийских игр – 2020 Глеб дошёл до полуфинала, в котором уступил бразильцу Эберту Консейсану.

Сейчас на его счету один профессиональный бой, в котором он одержал победу над армянином Мануком Диланяном нокаутом в первом раунде.

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