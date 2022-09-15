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Макгрегор заявил, что Диаз причастен к его перелому ноги

Макгрегор заявил, что Диаз причастен к его перелому ноги
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор считает, что перелом ноги, который он получил в бою с Дастином Порье, был вызван поединком с Нейтом Диазом.

«Разрушение моей голени началось в бою с Диазом. Нейт заблокировал мой лоу-кик в первом раунде. С тех пор это повреждение со мной. Вплоть до полного перелома, и даже сейчас. Подобного стоит ожидать, когда ты настоящий охотник за крутейшими», — написал Макгрегор в своих соцсетях.

Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе американцем Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале.

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