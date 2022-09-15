Уайлдер: четвёртый бой с Фьюри неизбежно состоится

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что он хочет провести четвёртый бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.



«Я пойду за Фьюри, в этом нет сомнений. Пока мы оба в деле — наш четвёртый бой неизбежно состоится. Если только либо я, либо он этого не захотим. Может быть, Фьюри не разрешат драться со мной, потому что с ним многое сейчас происходит. Я не хотел бы всё это обсуждать, потому что это не моё дело. Если Фьюри в деле и всё складывается как надо, то, конечно, я буду с ним драться», — приводит слова Деонтея Уайлдера Daily Mail.



Уайлдер не выступал с октября 2021 года, когда повторно проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри и не сумел вернуть себе титул WBC, завоёванный им ещё в 2015 году.