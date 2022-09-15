Основатель Hardcore FC обвинил RCC в плагиате

Основатель Hardcore FC Анатолий Сульянов обвинил RCC в плагиате после анонса создания лиги кулачных боёв под эгидой этого промоушена.
«Говорят, что талантливые и креативные развиватели спорта (не путать с подражателями из RCC) решили открыть лигу и развивать под своим брендом. Направление кулачных боёв, которые ещё два года назад называли «кровавой бойней» и «лишь жалким подобием спорта»…
Пробитое мешком с деньгами дно плагиата выглядит именно так… Дорогое RCC, когда в следующий раз, заблудившись в дебрях провинциального креатива, вы будете пробовать «создавать что-то новое», не путайте воровство с франшизным заимствованием, потому что выглядит это крайне уныло и печально. Создавая копии, не скупитесь в бюджетах хотя бы на графический дизайн. Просто чтобы не выглядеть смешно. И если совсем не идёт – обращайтесь, поможем бесплатно, нам не жалко», — написал Сульянов в своих социальных сетях.
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